Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

21.09.2022 16:29
Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi.


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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika

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