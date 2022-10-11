Son dakika haber... İCRAYA GİDEN AVUKATA SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haber... İCRAYA GİDEN AVUKATA SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI

11.10.2022 18:51

Son dakika haberleri... MERSİN'in Tarsus ilçesinde müvekkiline ait iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde müvekkiline ait iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Darp raporu alan Hayta, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'ndeki iş yerinin kiracısı N.B.'ye tahliye kararı bildirmek için icra memurlarıyla iş yerine gitti. İş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Hayta, arsaya el koyduğu öne sürülen H.K.'nin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı. Hayta, H.K.'dan şikayetçi oldu. Hayta, Tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Tarsus İcra Müdürlüğü'nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli ahıs ile görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 gün içinde boşaltmasını söyledim, bunun üzerine H.K bana hitaben küfürler ve tehditler etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, daha sonra ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdiler. Olay ile ilgili olarak beni darp eden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum? dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İCRAYA GİDEN AVUKATA SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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