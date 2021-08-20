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Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor - Son Dakika

Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor

20.08.2021 17:12

Gelen son dakika haberlerine göre Yerli ve milli imkanlarla üretilen, tabanca, makineli tüfek, piyade tüfeği ve uçaksavar sınıfında 6 yeni silah 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) görücüye çıktı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, tabanca, makineli tüfek, piyade tüfeği ve uçaksavar sınıfında 6 yeni silah 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) görücüye çıktı.

Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, IDEF 2021'de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarda bu yıl yeni silah modelleri sergilediklerini söyledi.

Fuarda SAR-9 modelinin 3 yeni ürününü ile SAR 127 MT (uçaksavar), SAR 56 (piyade tüfeği) ve SAR-762 MT (makineli tüfek) silahlarını ilk kez görücüye çıkardıklarının altını çizen Kızıltan, bunların yanında fuarda çok ilgi gören tabanca modellerinin de sergilendiğini ifade etti.

Kızıltan, uçaksavarların şu anda kalifikasyon aşamasında olduğuna işaret ederek, "Makineli tüfeğimiz envantere girdi. 2022'nin başında uçaksavarın da teslimatları yapılacak. Bu makinalı tüfek ailesine başka tüfekler de katılacak." dedi.

Fuarın çok verimli geçtiğine dikkati çeken Kızıltan, birçok ülkeyle teknoloji transferi ve satış konusunda anlaşmalar yaptıklarını vurguladı.

Kızıltan, Sarsılmaz ürünlerinin yerli ve milli olduğunu belirterek, "Malzeme yüzde 90 oranında yerli. Tüm parçalar da fabrikamızda ürettiğimiz ve yerli yan sanayimizde üretilen ürünlerdir." ifadesini kullandı.

Tüm ürünlerde ilk hedefin Türk güvenlik güçleri olduğunun altını çizen Kızıltan, daha önceki tabanca ve piyade tüfeklerinde de bu politikayı uyguladıklarını anlattı.

"ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz"

Kızıltan, şu anda ABD'ye aylık 25 bin civarında tabanca gönderdiklerini bildirerek, "Yıl sonunda ABD'ye minimum 35 bin tabanca göndermeyi hedefliyoruz. ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz. Yeni pazarlar için de çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada şirketin SAR-9 dışında fuarda ilk kez sergilediği ürünler şunlar:

Sar 762 MT, yurt içindeki kullanıcıların 7,62x51 milimetre çapındaki yerli bir makineli tüfek ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi ve başarıyla kalifiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye adım atan firma, SAR 762 MT'nin testlerini başarı ile tamamladı ve seri üretim aşamasına geçti.

SAR 127 MT, ağır makineli tüfeği de 12,7x99 milimetre çapında ve uçaksavar projesi kapsamında geliştirdi. Silahın prototip testlerine başladı.

Şirketin piyade tüfeği SAR 56'nın en önemli özelliği silahın farklı uzunluktaki namlu boyu seçeneklerine sahip olması. Bu sayede, yakın mesafeden uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm görevlere uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına teslimatları devam ediyor.

Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor
Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor
Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor
Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor - Son Dakika Spor


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