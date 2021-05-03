İdlib'te patlama: 2 ölü - Son Dakika

İdlib'te patlama: 2 ölü
03.05.2021 15:36
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Al-Fuah köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları İdlib'teki hastanelere sevk ederken, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.
Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken terör örgütü PKK/ YPG tarafından sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.
(İHA)
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