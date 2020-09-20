Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib kentinin batısındaki bölgelere 28 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıları çevre hastanelere sevk eden sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:40 - Kaynak: İHA
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