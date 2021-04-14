Son dakika haber: IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak - Son Dakika

Son dakika haber: IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak

14.04.2021 11:01
Son dakika haber: IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,7 milyon varil artışla 96 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,7 milyon varil artışla 96 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, petrol talebi yılın ilk çeyreğinde beklentinin altında kalmasına rağmen, olumlu ekonomik tahminler ve güçlü ekonomik göstergeler talep öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesine katkı sağlıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun 2021 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltmesi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de hızla devam eden aşılama çalışmaları ve geniş kapsamlı teşvik paketlerinin yanı sıra Çin'de ekonomik verilerdeki iyileşme, küresel petrol talebi tahminindeki artışın ana sebepleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, talepteki toparlanma büyük petrol tüketicisi ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırılgan kalmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,7 milyon varil/gün (yüzde 6,3) artışla günlük 96 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 900 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 900 bin varille Avrupa izleyecek.

Küresel petrol arzı martta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 730 bin varil/gün artışla günlük 92 milyon 890 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise martta bir önceki aya göre yaklaşık 210 bin varil artışla 25 milyon 50 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 160 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 30 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyon 510 bin varil artışla 62 milyon 680 bin varil oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak - Son Dakika Ekonomi


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