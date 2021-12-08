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Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı

08.12.2021 14:42
Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı

Son dakika haber... Küçükçekmece İkitelli'de bulunan İETT Garajı'na park için gelen otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece İkitelli'de bulunan İETT Garajı'na park için gelen otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli İETT Garajı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garaja kırtasiye malzemesi getiren 34 DFL 065 plakalı hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken, garaja park için gelen 34 TP 7424 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırırken, araçlarda hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı

Küçükçekmece, Tragger, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İETT Garajı'nın içinde kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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