Son dakika haber... İETT otobüsü 6 araca çarptı: Faciadan dönülen kaza anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... İETT otobüsü 6 araca çarptı: Faciadan dönülen kaza anı kamerada

21.04.2022 11:10
Son dakika haber... İETT otobüsü 6 araca çarptı: Faciadan dönülen kaza anı kamerada

Son dakika haberi... Kağıthane Seyrantepe'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, 6 araca çarptı.

Kağıthane Seyrantepe'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, 6 araca çarptı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen şoför hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Faciadan dönülen kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kağıthane Seyrantepe'de saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcuların bulunduğu 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsünün şoförü Müslüm Akadaşli seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, diğer araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yolcuların ve baygın haldeki sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, vatandaşlar otobüsteki şoförü çıkartarak müdahale etti. Müslüm Akadaşli ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kalp krizi geçiren şoföre müdahale eden Kemal İclal isimli esnaf, "Biz esnafız bir ses duyduk. Otobüs araçlara çarptı. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. ya da bir hastalık nedeniyle bayıldı. Araçtan çıkardık. Yere yatırdık. Müdahale ettik. Kendine geldi daha sonra ambulansa koyarak gönderdik. Az yolcu var onlar da bir şey yoktu. Otobüste yaralı yoktu. Kendisine seslendiğimizde gözünü açtı" dedi.

Faciadan dönülün kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün trafikte bekleyen araçlara çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

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Seyrantepe, Kağıthane, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İETT otobüsü 6 araca çarptı: Faciadan dönülen kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İETT otobüsü 6 araca çarptı: Faciadan dönülen kaza anı kamerada - Son Dakika
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