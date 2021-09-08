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Son dakika haber | IFC, salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı - Son Dakika

Son dakika haber | IFC, salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

08.09.2021 17:33
Son dakika haber | IFC, salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı, System.String[]

Son dakika haberler: Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye'de özel sektörün gelişimi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolar yatırım yaptı.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye'de özel sektörün gelişimi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolar yatırım yaptı.

IFC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde Türk şirketlerine yapılan yatırımlar ve kredilerle ilgili bilgi verildi.

Buna göre, 410 milyon doları farklı yatırımcılarından ikame edilmek kaydıyla Türk şirketlerine Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında 1,1 milyar dolarlık kaynak aktarıldı.

IFC'nin yatırımları, dezavantajlı gruplar için finansal erişimi kolaylaştırmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak, küresel ısınmayla mücadele ve halihazırdaki müşterilerin Kovid-19 salgınından olabildiğince az etkilenmesi göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası'na Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ'leri desteklemesi için 50 milyon dolar finansman sağlanırken, sağlanan finansmanın yarısının küresel ısınmayla ilişkili konuların finansmanında kullanılması için tahsis edildi.

Türkiye IFC'nin yatırımlarında dünyada üçüncü sırada

Ford Otosan'a kapasite artırımı, elektrikli ve hibrit modellerin üretimi ile etkinliği artırılması için 150 milyon dolar kredi verildi.

Şişe ve Cam Fabrikaları 75 milyon dolar, Nobel İlaç'a 10 milyon dolar finansman sağlanırken, İzmir Belediyesi'nin alt yapı hizmetlerini modernleştirmesi için dünyada ilk defa uluslararası bir kuruluş tarafından 30 milyon dolara civarında lira bazlı kredi kullandırıldı.

IFC Avrupa ve Merkez Asya Direktörü Wiebke Scholemer, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin IFC yatırımlarında dünyada üçüncü sırada olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de özel sektörün gelişmesi, ekonomik kalkınma ve yeni işlerin oluşumuna yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

IFC Türkiye Yöneticisi Arnaud Dupoizat da konuya ilişkin açıklamasında, "IFC inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı önceleyen, rekabeti artıran ve küresel ısınmaya karşı mücadele edecek önemli projelere fianansman sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

IFC Mart 2020'den bu yana küresel bazda Kovid-19'un salgınının etkilerini azaltmak için 8 milyar dolarlık finansman sağlarken, Türkiye ile 50 yıllık işbirliği döneminde finansman büyüklüğü 4,3 milyar doları buldu.

Türkiye, Yatırım, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | IFC, salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber | IFC, salgın döneminde Türk şirketlere 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı - Son Dakika
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