Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak - Son Dakika

Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak

21.01.2021 14:19
Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak, System.String[]

Son dakika habere göre Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat'a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat'a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının sürenin uzatılmasının ekonomik büyümeye etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 kriziyle mücadele edilirken Alman ekonomisinin durgunlaşacağına işaret edilen açıklamada, ikinci çeyrekte ise Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kısıtlamaların uygulandığı her ilave hafta, doğrudan satışlarda, üretimde ve katma değer oluşturmada kayıplara yol açıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da uygulanan kısıtlamaların en geç Mart ayına kadar devam edeceğinin varsayılması durumunda, ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 3 olacağını ifade eden Wollmershaeuser, "Düşüşü hızlı bir toparlanma izleyecektir. Düşüş ne kadar şiddetli olursa toparlanma o kadar güçlü olur. Geçen yıl bunu gördük. " değerlendirmesinde bulundu.

Wollmershaeuser, ilk çeyrekte ülkede hizmet sektöründe düşüşün keskin olacağını belirterek, "Ancak, imalat sektöründe ve imalata hizmet verenler arasında durum belirgin şekilde farklı. Kısıtlamaların şimdiye kadar herhangi bir etkisi olmuş gibi görünmüyor. Bunların üretimleri ilk çeyrekte artmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Geçen yıl, Alman ekonomisi beklentilerin altında ve 2009 küresel finansal kriz dönemine göre daha küçük bir daralma ile yüzde 5 küçüldü. Analistler, geçen yıl Alman hükümetinin benzeri görülmemiş kurtarma ve teşvik önlemlerinin Kovid-19 salgınının şokunu hafifletmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bu uzatmadan önce 18 Ocak'ta Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

14 şubat, Almanya, Ekonomi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak - Son Dakika


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