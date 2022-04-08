Son dakika haber! İFTAR VAKTİ İÇİNDE YAKLAŞIK 100 BİN LİRA BULUNAN KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! İFTAR VAKTİ İÇİNDE YAKLAŞIK 100 BİN LİRA BULUNAN KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA

08.04.2022 10:00

Son dakika habere göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına giren 2 şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı alıp kaçtı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına giren 2 şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı alıp kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 2 kişi, 4 Nisan günü iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. İki şüpheli, kasayı üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çekçeke koyarak bölgeden uzaklaştı.

İftarını yaptıktan sonra tekrar fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bu arada hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık, 4 Nisan, Polis, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İFTAR VAKTİ İÇİNDE YAKLAŞIK 100 BİN LİRA BULUNAN KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İFTAR VAKTİ İÇİNDE YAKLAŞIK 100 BİN LİRA BULUNAN KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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