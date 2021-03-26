Son dakika haber... Iğdır'da araçta ölü bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'ın köy kırsalındaki araçta cansız bedenlerine ulaşan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada Z.K'yi gözaltına aldı.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var