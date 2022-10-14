Son dakika haber... Iğdır'da leş kargasının kara çaylağa saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Iğdır'da leş kargasının kara çaylağa saldırısı kameraya yansıdı

14.10.2022 15:52
Son dakika haber... Iğdır'da leş kargasının kara çaylağa saldırısı kameraya yansıdı

Son dakika haberler... Iğdır'da bir leş kargasının kendisinden çok daha büyük olan kara çaylağa saldırı anı kameraya yansıdı.

Iğdır'da bir leş kargasının kendisinden çok daha büyük olan kara çaylağa saldırı anı kameraya yansıdı.

Kuş çeşitliğiyle bilinen ve 340 türün kayıt altına alındığı Iğdır'da, yerli ve göçmen birçok kuş türü yaşıyor.

Bölgede yaşayan ve sıkça görülebilen leş kargası (Corvus corone), yuvasını ve arkadaşlarını savunmasıyla bilinen kuş türlerinden birisi.

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara yakın bölgelerde de yaşayan leş kargasının, yaşam alanına yaklaşan bir kara çaylağa (Milvus migrans) saldırısı kameraya yansıdı.

Leş kargasının yaşam alanına giren, yuvası, yavruları ve besini için tehdit oluşturan kara çaylağı arkasından takip edip üstünde uçarak savuşturma anı AA ekibince görüntülendi.

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Iğdır'da leş kargasının kara çaylağa saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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