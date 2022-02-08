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Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

08.02.2022 14:32
Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

Son dakika haber: Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticari bir takside Kalaşnikof silah ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticari bir takside Kalaşnikof silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır'da bir şahsın elinde bulundurduğu uzun namlulu tüfeği satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Iğdır merkez Çalpala köyü mevkiinde seyir halinde olan ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada poşete sarılmış ve çuvala konulmuş 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 123 adet 7,62 milimetre çapında mühimmat ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. - IĞDIR

Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi
Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Kalaşnikof, Silah, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Iğdır'da silah ticaretine darbe: Ticari takside Kalaşnikof silah ele geçirildi - Son Dakika
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