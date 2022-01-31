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Son dakika haber: Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

31.01.2022 15:55
Son dakika haber: Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında husumetli Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

Ağır yaralanan M.Ö, çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan Y.A, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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