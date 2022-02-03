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Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

03.02.2022 12:21

Gelen son dakika haberine göre Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve yapısının çökertilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü ile temasının olduğu, kardeşinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora ile Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği, Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İHD Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda F.B. gözaltına alındı.

İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

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İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır, Adıyaman, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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