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Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

03.02.2022 21:44

Son dakika haberi: İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve yapısının çökertilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü ile temasının olduğu, kardeşinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora ile Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği, Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İHD Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte Emniyet ekiplerince düzenlenen şafak operasyonda F.B. gözaltına alındı.

İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

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İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır, Adıyaman, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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