Son dakika haber! İHH ekipleri Beyrut'ta çalışmalara başladı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bölgedeki çalışmalarını başlattı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Kızılhaç'ının son olarak meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 100'e, yaralananların sayısının da 4 bine yükseldiğini duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, olayın ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfının, ilk etapta vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibini faaliyete soktuğu belirtildi.

Bölgedeki İHH partneri vasıtasıyla sahada arama kurtarma ekibi oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanelerdeki ihtiyaç malzemeleri için hazırlıklar sürdürülüyor. Mülteci kampındaki mutfakta çıkartılan sıcak yemekler bölgede evleri zarar gören ailelere gün içerisinde ulaştırılacak. İçerisinde sandviç, ayran ve su bulunan 1200 paket yiyeceğin hazırlığı devam ediyor. Zarar gören evlerin tamir ve tadilatlarına destek olunacak. Barınma yardımları sağlanacak. Acil yardımlar kapsamında gıda ve nakdi yardımların ulaştırılması sağlanacak."

Açıklamada, İHH ekiplerinin, ihtiyaca göre bölgedeki çalışmalarını artıracağı ve kriz sonuna kadar Lübnan halkının yanında durmayı sürdüreceğine vurgu yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfının, Lübnan halkının yaralarının sarılması için ayrıca bir acil yardım kampanyası başlattığına işaret edilen açıklamada, "İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACIL yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden ya da vakfın banka hesap numaralarına LÜBNAN açıklaması ile yardım edebilecek." ifadelerine yer verildi.