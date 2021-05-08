İHH üyeleri, İsrail polisinin Mecsid-i Aksa'da namaz kılanlara ses bombalı saldırısını protesto etti - Son Dakika

İSRAİL polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine ses bombası atması ve plastik mermilerle saldırması tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısı üzerine, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Mescid-İ Aksa'da yaşanan saldırıyı protesto etti. Protesto gösterisine katılan bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan kişilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırısı tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın toplanma çağrısının ardından yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Polis ekipleri ise konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.