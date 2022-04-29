Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

29.04.2022 22:39

Son dakika 3. sayfa haberine göre İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı Anne 2 çocuğunu balkondan atarak alevlerden kurtardı Çocuklarını kurtaran anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, yangından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Anne 2 çocuğunu balkondan atarak alevlerden kurtardı

Çocuklarını kurtaran anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, yangından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı. Anne çocuklarını balkondan atarak kurtarırken, kendisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre Yenice mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken; ikamette bulunan Hacı Kablan (74), Aylin Su Kablan (4), 4 aylık Hacı Mehmet Kablan dışarı çıkabildi. Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime Kablan; Gökhan Efe Kablan ile İbrahim Kablan'ı balkondan aşağı atarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne Selime Kablan, daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime Kablan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

"Çocukları kurtarmak için kendisi zehirlenmiş"

Olayı anlatan görgü tanığı; "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar" dedi.

Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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Kırşehir, Yangın, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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