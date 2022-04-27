Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

27.04.2022 03:29

Son dakika gündem haberine göre - IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıklarken, 1 ton...

- IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıklarken, 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya Irak'ta büyük darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK'nın IKBY'ye karşı planının engellediği ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, IKBY Güvenlik Konseyi'nin vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabalar sonucu 17 Nisan tarihinde Duhok ili sınırı içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, sanık Yunus Ahmet'in patlayıcı ve silahları Rudi Hüseyin adlı PKK'lı bir terörist aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, IKBY'de eylem gerçekleştirmek için terör örgütü PKK'ya teslim edeceğini itiraf ettiği aktarıldı.

Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

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Son dakika haber! IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı... Son dakika haber! IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı... IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi: 'PKK fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor' IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi: 'PKK fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor'

Darbe, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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