Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı

30.10.2020 23:39
Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol boru hattına geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen saldırının ardından petrol ihracatının durdurulduğunu aktarıldı.

Söz konusu saldırıyı sert dille kınayan IKBY, hiçbir şekilde IKBY halkının ekmeğine kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Saldırının nerede yapıldığını belirtilmeyen açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmek için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan IKBY yönetimi, 2014'ten bu yana Ceyhan Limanı üzerinden bağımsız olarak ham petrol ihraç ediyor. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Petrol, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Beni ben yapan Trabzonspor'dur İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti         
23:16
Enkaz altında kalan gencin ekiplere Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı         
23:03
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti         
21:58
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi         
19:45
Fransız milletvekili Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi Fransız milletvekili Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi         
17:23
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 23:52:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei