Son dakika haber: İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İlçeye bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum 'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:02

Kaynak: İHA

Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti

Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı

Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi

Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz

İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı

Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı