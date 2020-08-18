Son dakika haber: İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

Son dakika haberi... Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Son dakika haber: İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, System.String[]

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

(İHA))

Karayazı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika
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