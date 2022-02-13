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Son dakika haber! İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı

13.02.2022 17:24
Son dakika haber! İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı

Son dakika haberler... Eskişehir'in Alpu ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu'nun Karacaören Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iki tarafın da silah çekmesiyle meydana gelen çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Silahlı çatışmada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Emrullah Ç. ile Fatih Ş. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan Uğur K. ve Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay hakkında soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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