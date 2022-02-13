Son dakika haber! İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu'nun Karacaören Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iki tarafın da silah çekmesiyle meydana gelen çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Silahlı çatışmada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Emrullah Ç. ile Fatih Ş. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan Uğur K. ve Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay hakkında soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR