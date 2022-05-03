Son dakika haber: İki kadının yaralandığı kavgada bir kişi polise silah doğrulttuktan sonra kaçtı - Son Dakika

Bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği olayda kavga nedeniyle iki kadın yaralandı, polise silah doğrultan şahıs kaçtı.

İddiaya göre, Karatay İlçesi Emirgazi Mahallesi Tüzel Sokak'ta kayınpederinin bulunduğu eve giden A.Ö. (21) pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Evde bulunan kişilerin araya girmesi sonucu yaşanan arbededen yararlanan A.Ö. aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile şüpheli arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

Saracoğlu Mahallesi Davut Sokak'ta bulunan evine gelen şüpheli burada elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine doğrulttu ancak ateş etmedi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilirken Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından evde arama yapıldı.

Arbedenin yaşandığı evde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kadın kavga nedeniyle yaralandı.

Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.