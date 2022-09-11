Son dakika haber | İKİ KARDEŞ 1 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | İKİ KARDEŞ 1 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

11.09.2022 15:38

Son dakika haberleri... ORDU'nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti. Ağabeyinin vefat haberine dayanamayan Muzaffer Özdemir de (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı gün 1 saat arayla vefat eden ağabey ile kardeşi yan yana toprağa verildi.Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir, dün saat 08.00 evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sami Özdemir'in acı haberi, özel bir hastanede KOAH tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir'e verildi. Ağabeyinin vefatını öğrenen Özdemir de saat 09.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden kardeşler için Ulubey ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bugün öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

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İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | İKİ KARDEŞ 1 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İKİ KARDEŞ 1 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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