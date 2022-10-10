Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.10.2022 11:27
Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özkol (39), idaresindeki 33DUZ01 plakalı otomobili ile İmdat Gül (52) idaresindeki 14 GE 935 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 13.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Zeynep Gül (16), Yasemin Gül (21), ve Ayşegül Gül (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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