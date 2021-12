Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı 2 saati böyle çaldı - Son Dakika

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı 2 saati böyle çaldı

Sevgilisiyle beraber hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı

ISPARTA - Isparta'da bir iş yerine giren sevgililer, toplam 3.500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini çaldı. Şüphelilerin saatleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Isparta'da bugün 18.30 sıralarında 2 kişi, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden bir tanesi iş yeri sahibini oyalamaya giderken diğeri ise saat bölümüne giderek 3.500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini incelendikten sonra cebine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu, hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.