Son dakika haber... İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga 'huzur' operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince banka çalışanı F.S. ve iş insanı F.Ç. ile K.K.Ö., E.S., Ö.A. ve H.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,