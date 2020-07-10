Son dakika haber: İkinci el otomobil pazarı çıldırdı - Son Dakika

Son dakika haber: İkinci el otomobil pazarı çıldırdı

Bir son dakika haberine göre Otomobil sahibi olmak isteyenler için bankalar tarafından başlatılan bir sene ödemesiz düşük faizli kredi kampanyasının ardından bayilerde neredeyse sıfır araç kalmadı.

Otomobil sahibi olmak isteyenler için bankalar tarafından başlatılan bir sene ödemesiz düşük faizli kredi kampanyasının ardından bayilerde neredeyse sıfır araç kalmadı.

Hatta bazı markalarda iki ay sonrasına sıra yazılmaya bile başlandı. Bu durumu paraya çevirmek isteyen bazı vurguncular da işi fırsata çevirdi. Zira bayilerden aldıkları otomobilleri 20-30 bin lira daha pahalı fiyata satmak üzere ilanlar veriyorlar…

Salgın döneminde 'ayağımı yerden kessin' diye çok düşük model ikinci el otomobil almaya çalışanlar ise fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor.

1990 model, yani 30 yaşında bir otomobilin fiyatı 27 bin 500 liraya varıyor. 1999 model bir otomobil ilanında ise 30-39 bin liralık fiyatlar görmek mümkün.

SIFIRI 103, 5 YAŞINDAKİ 105 BİN

Türkiye'de üretilen ve en fazla satılan bir aracın 2015 model olanı 105 bin lira ile 111 bin lira arasında satılıyor. Halbuki aynı aracın 'sıfır fiyatı 118 bin liradan başlıyor, donanımına göre 190 bin liraya kadar yükselebiliyor. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında faaliyet gösteren şirketler, satışa çıkan ikinci el binek araçların yüzde 71'ini sattı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İkinci el otomobil pazarı çıldırdı - Son Dakika
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