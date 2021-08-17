Son dakika haber... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, göreve geldiği günden bu yana kentin huzuru ve güvenliği noktasında ziyaret ve görüşmelerini hız kestirmeden sürdürüyor. İlçe ilçe mahalle mahalle görüşmeler yapan yetkililer, vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelen Şahne'nin bu akşam ki durağı ise Buca ilçesi oldu. Şahne, saat 17.00 sıralarında emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin de katılımıyla Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında ilçede bulunan 39 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kentin güvenliği, narkotik ve trafik konuları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı iş birliği kararının alındığı toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - İZMİR