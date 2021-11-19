İl Emniyet Müdürü yunus timi kıyafeti giyip motosikletle kenti dolaşıyor - Son Dakika

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı, yunus timi üniformasıyla kullandığı motosikletin üzerinde görenler hem şaşırıyor hem de sohbet imkanı buldukları için mutlu oluyor.

Temmuz ayında kentte göreve başlayan Alçalar, kontrol noktalarındaki polis ekiplerini denetlemede ve halkla bir araya gelmede farklı bir metot uyguluyor.

Zaman zaman takım elbisesi yerine yunus timi kıyafeti giyen, makam aracı yerine de motosikleti tercih eden Alçalar, günün farklı saatlerinde denetime çıkarak polis ekiplerinin isteklerini dinliyor, halkın ilettiği sorunların yerinde verdiği talimatlarla çözüme ulaşmasını sağlıyor.

Alçalar, AA muhabirine, tek amaçlarının Edirne'nin huzuru ve emniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu amaç doğrultusunda halkla beraber olmanın önemine vurgu yapan Alçalar, "Ben bu konuda çok iyi tepkiler alıyorum. Bizim halkla beraber olmamız, vatandaşla sık sık oturup konuşmamız gerekiyor. Çünkü emniyeti sağlamak, huzuru temin etmek tek taraflı bir iş değildir. Oturup da odalarınızdan bu işi yapamazsınız. Dışarıya çıkmanız, sahaya inmeniz lazım. Halkla sürekli irtibat halinde olmanız lazım. Halkın desteği olmazsa güvenliği çok iyi sağlayamayız. Bu, halkın desteğiyle olur." diye konuştu.

Yunus timi kıyafetiyle motosiklet kullandığını görenlerin önce şaşırdığını anlatan Alçalar, çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.

"Gece de çıkıyorum"

Sohbetlerinde polisinin kısa sürede olaylara müdahale ettiği, anında ihbarları değerlendirdiği yönünde dönüşler aldığını ifade eden Alçalar, şöyle konuştu:

"Polisimizin Edirne'de bu konulara çok duyarlı olduğundan bahsediyorlar. Bu ziyaretlerde de bazı sorunları dinliyorum ve anında çözüyoruz. Çözüm belki daha hızlı oluyor bu anlamda. Bizim bazı eksikleri görebilmemiz için vatandaşla sürekli görüşmemiz gerekiyor. Esnafla da görüşeceksiniz, kafeterya işletenle de görüşeceksiniz, muhtarlarla görüşeceksiniz, hepsini değerlendirip bir yol çizmeniz gerekiyor. Tek amacımız güvenliği en iyi seviyede sağlayabilmek ve huzur ortamını temin edebilmek. Her zaman bunu yapmaya çalışıyorum.

Edirne çok büyük bir şehir değil, her tarafını kısa sürede gezebilme imkanı bulmuş oluyoruz. Gece de çıkıyorum. Karakollarımızı, polis merkezlerimizi, arama noktalarımızı, kapıda görev yapan polislerimizi her zaman habersiz denetleme imkanı buluyoruz."

"Kask vardı, gözlerinden tanıdım"

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da Alçalar'ın sıklıkla mahallelerini ziyaret ettiğini aktardı.

Alçalar'ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Korkan, "Vatandaş şaşırıyor tabii, alışık değil. Yunus kıyafetli, kasklı, motosikletli bir polis ama aslında Emniyet Müdürü. Geçen kask vardı, gözlerinden tanıdım, 'Bizim Emniyet Müdürümüz' dedim. Tabii ki mahallemize sık sık gelmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kafe çalışanı Şükrü Yüksel de Alçalar'ın kendilerini farklı kıyafet ve motosikletle ziyaret etmesine şaşırdıklarını vurguladı.

Daha önce alışık olmadıkları bir durumla karşılaştıklarını kaydeden Yüksel, "İlk önce motordan inip kaskı çıkarınca şaşırdık doğal olarak. Memnuniyet duyuyoruz, halkla kendisi iç içe. Memnunuz, her zaman bekleriz." dedi.