Son dakika haber... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni projeleri - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir İl Tarım ve Orman müdürleri ile birlikte değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ankara'daki toplantıya katılan illerin tek tek tarımsal potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda 2021-2022 yıllarını kapsayan gelecek dönem faaliyetlerinde yer alması hedeflenen plan ve projelerin sunumları gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görevi devraldığı ilk günden itibaren projeler konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiğini ve Eskişehir adına tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm potansiyeli ortaya çıkarmak istediğini belirtti. Gümüş, bu amaçla ilk etapta İl Müdürlüğünce 12 proje hazırlandığını ve bu projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 11,5 milyonu bulduğunu ifade etti. Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir'de Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumunun ( IPARD) olmaması nedeniyle Avrupa Birliğinin sağladığı proje bütçe finansmanından üreticilerimizin yararlanamadığını söyledi. Ama bu durumun yanında bölgede bulunan Eskişehir'in de dahil olduğu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın 2020 yılı için hibe verilecek proje teklif çağrısına çıktığını söyleyen İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu konuda Eskişehir'in tarımsal gelişimine katkı sağlayacak proje çalışmalarına da başlandığının altını çizdi, projelere uygun tarımsal örgütler (STK) ve üniversitelerin de proje ortağı olarak değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

Gümüş ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte İlimizde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarıma etkilerinin azaltılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kaynaklı proje çalışmasının da başlatıldığını söyledi. - ESKİŞEHİR