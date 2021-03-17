Son dakika haber! İlçe Jandarma Komutanlığı, Kandıra'nın şehitlerini billboardla andı - Son Dakika

Son dakika haber! İlçe Jandarma Komutanlığı, Kandıra'nın şehitlerini billboardla andı

Edinilen son dakika haberine göre Kandıra ilçe Jandarma Komutanlığı, komutanlık önündeki billboarda üzerinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıra şehitleri bulunan afiş yaptırdı.

Kandıra ilçe Jandarma Komutanlığı, komutanlık önündeki billboarda üzerinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıra şehitleri bulunan afiş yaptırdı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan afişte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıralı şehitler Yavuz Sonat Güzel, Abdulsamet Özen, Oğuz Kır, Ahsen Budak, Ümit Balkan, Mustafa Özaydın, Mustafa Koç, Muhammet Güçlü, Mehmet Uzcan ve İrfan Yaman'ın fotoğrafları ve isimleri yer aldı. Billboardun, Çanakkale destanı ve bu destanı yazan kahramanları anmak, yeni nesillere tarih bilinci aktarmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Son Dakika

Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli

Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti

Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper

Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi