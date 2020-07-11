Son dakika haber! İletişim Başkanı Altun'dan '15 Temmuz Mehteri' paylaşımı
Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Altun'dan '15 Temmuz Mehteri' paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü öncesinde, '15 Temmuz Mehteri' adlı bir video paylaştı.
İletişim Başkanı Altun'dan '15 Temmuz Mehteri' paylaşımı
ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü öncesinde, '15 Temmuz Mehteri' adlı bir video paylaştı.
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi. Ayrıca videoda Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı. İletişim Başkanı Altun paylaştığı mesajda, "O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... 15TemmuzMehteri" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:06 Kaynak: İHA
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