Son dakika haber... İletişim Başkanı Altun: "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır"

Son dakika gündem haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi. İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor" ifadelerini kullandı. (Mehmet Kalay/İHA)

Son Dakika

Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj

Samandıra'da Vitor Pereira rüzgarı! 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takım uyarı aldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi

NBA'de oynayacak 11. Türk sporcu o oldu! 19 yaşındaki Alperen Şengün, ceketine işlettiği Türk bayrağı ile göğsümüzü kabarttı

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor

Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi

Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak