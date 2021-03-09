Son dakika haber: Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kaza geçiren ve mahsur kalan 377 kişiye müdahale edildi - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, şubat ayında düşmeye bağlı sakatlanan 87 kişi ile mahsur kalan 290 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde günün her saatinde görev yapan jandarma ve sağlık ekipleri, dağda kaybolma ya da sakatlanma vakalarında kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahalede bulunuyor.

Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 87 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 290 kişi, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı.