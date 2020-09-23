Son dakika haber: Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan okullara ziyaret - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başlamasıyla birlikte Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçedeki okullara ziyaret gerçekleştirdi.

Ertaş, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Kaymakam Aytekin Yılmaz ile birlikte okullara ziyarette bulunan Ertaş, öğrencilerin maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları ve bu konuda öğretmenlerini dinlemeleri gerektiğini dile getirdi.

Öğrencilerle birlikte verimli vakit geçirmeyi özlediğini vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız hayatımızın her evresinde bize mutluluk veren, Allah'ın bizlere bahşettiği bir lütuftur. Onların mutluluğu bizim için her şeye değer. Bugün Kaymakamımız Aytekin Yılmaz Bey'le birlikte çocuklarımızın öğrencilik yıllarında ki ilk günlerinin heyecan ve mutluluğuna ortak olduk. Çocuklarımızla mesafe kurallara uyarak beraber olmayı, birlikte vakit değerlendirmeyi, ilginç ve yaratıcı cümlelerini özlemişiz. Allah, bizlere yakın zamanda okullarımızın öğrenci sesleriyle şenleneceği günleri kavuşmayı nasip eylesin inşallah."