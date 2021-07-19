Denizli'nin Çal ilçesinde mahalle imamının adı kullanılarak cebindeki son paranın büyük bir bölümü dolandırılan yaşlı adamı, zabıta ve polis ekipleri teselli etti.

Bugün Çal'da kimliği belirlenemeyen ve yabancı olduğu tahmin edilen bir kişi, Selcen Mahallesi'nde oturan 90 yaşındaki Ali Karakılıç'ın yanına yaklaştı. İlçe pazarına alışveriş için gelen Karakılıç'ın yanına yaklaşan 30 yaşlarındaki kişi, "Sizin köyün imamı arabada bekliyor. Eczaneden ilaç alacakmış. Senden 300 TL istiyor" dedi.

Dolandırıcıya inanan yaşlı adam, cebindeki 350 TL'nin 300 TL'sini dolandırıcıya verdi. Ali Karakılıç, bir süre sonra imamı görünce, dolandırıldığını anladı ve hemen polise haber verdi. Polis tüm aramalara rağmen eşkalini aldığı dolandırıcıyı bulamadı. Yaşlı adam ise, arefe günü dolandırıldığı için çok üzüldü. Olayı duyan Çal Belediyesi ekipleri, aralarında 300 TL topladı ve Ali Karakılıç'a takdim etti. Ardından da elini öpüp bayramını kutladılar.

Parayı alınca çok mutlu olan yaşlı adam, "Belediyemiz çalışanlarından Allah razı olsun. Bayrama parasız girecektim. Dolandırıcı beni dolandırdı, belediye çalışanları ise, teselli etti" dedi. - DENİZLİ