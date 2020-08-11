Son dakika haber: İMAMOĞLU, HDP EŞ GENEL BAŞKANI MİTHAT SANCAR'IN KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 46 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kız kardeşi Ayşe Sancar'ın cenaze törenine katıldı. Bahçelievler'de Miraç Camii'nde kılınan cenaze namazına; HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, bazı HDP ve CHP İstanbul Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Ayşe Sancar'ın aile yakınları katıldı. İmamoğlu cenaze namazı öncesinde, cami avlusunda bekleyen Ayşe Sancar'ın annesini de ziyaret ederek taziyede bulundu. Ayşe Sancar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kocasinan Aile Mezarlığında toprağa verildi.

- İstanbul