Son dakika haber: IMF Başkanı Georgieva: "İklim değişikliğini ekonomik istikrar için temel risk olarak görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: IMF Başkanı Georgieva: "İklim değişikliğini ekonomik istikrar için temel risk olarak görüyoruz"

25.01.2021 18:57
Son dakika haber: IMF Başkanı Georgieva:

Bir son dakika haberine göre Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk oluşturduğunu belirterek, buna karşı atılacak adımları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra büyümeyi canlandırmak ve yeni istihdam yaratmak...

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk oluşturduğunu belirterek, buna karşı atılacak adımları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra büyümeyi canlandırmak ve yeni istihdam yaratmak için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Georgieva, İklim Uyum Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, IMF'nın iklim değişikliği konusu çalışmalarının merkezine alacağını anlattı.

Karbon fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükselmesi ve "yeşil" altyapı yatırımlarının artması halinde 15 yıl içinde küresel ekonominin yaklaşık yüzde 0,7 büyüyebileceğine işaret eden Georgieva, milyonlarca insan için istihdam yaratılabileceğini dile getirdi.

Georgieva, "İklim değişikliğini ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk olarak görüyoruz. İklim değişikliğine yönelik eylemleri, özellikle salgından sonra büyümeyi canlandırmak ve yeni yeşil istihdam yaratmak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

IMF'nin düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli ekonomiye geçişi hızlandırmak için dört alanda harekete geçtiğini aktaran Georgieva, fonun iklim göstergelerini makroekonomik verilerde yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl İklim Değişikliği Gösterge Tablosu yayımlamaya başlayacağını ve İklim risklerinin ekonomik etkilerini takip eden göstergeler olacağını ifade etti.

Georgieva, "İklim değişikliğine direnç, kritik bir önceliktir. Bu nedenle, bunu bu yıl ve gelecek yıllarda yapılacak işlerin merkezine yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Para Fonu, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: IMF Başkanı Georgieva: 'İklim değişikliğini ekonomik istikrar için temel risk olarak görüyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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