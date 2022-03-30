Son dakika haber: IMF, Tunus Hükümetinin reformlarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haber: IMF, Tunus Hükümetinin reformlarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı

30.03.2022 18:38
Son dakika haber: IMF, Tunus Hükümetinin reformlarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı

Son dakika habere göre Uluslararası Para Fonu (IMF), Tunus Hükümetinin ekonomik ve sosyal reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Tunus Hükümetinin ekonomik ve sosyal reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Tunuslu yetkililer ile görüşmek üzere ülkede bulunan IMF heyeti tarafından yapılan açıklamada, "Tunus Hükümetinin, halkın yararına yapılan ekonomik ve sosyal reform çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin, güçlü ekonomik potansiyeline rağmen derin ekonomik dengesizlikler yaşadığı belirtilen açıklamada, "zayıf büyüme ve yüksek işsizlik oranlarına sahip Tunus'un, düşük yatırım ve sosyal eşitsizliğin neden olduğu yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu" kaydedildi.

Tunus'taki ekonomik krizin Ukrayna savaşından da etkilendiği vurgulanan açıklamada, "Hükümet tarafından sunulan reform programı, Ukrayna savaşının ekonomi üzerindeki yansımalarını azaltmak için bu zorluklarla sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde yüzleşmeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yıllardır ekonomik krizle savaşan Tunus, geçen yıl Mayıs ayında IMF ile görüşmeye başlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlıktan dolayı duran görüşmeler 2021 Kasım ayında tekrar başlamıştı.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Uluslararası Para Fonu, Ekonomik Kriz, Reform, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: IMF, Tunus Hükümetinin reformlarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı - Son Dakika


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