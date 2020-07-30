Son dakika haber: İmkander bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

İmkander Gaziantep Şubesi, Türkiye'de 400 Suriye'de ise 600 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, Kurban Bayramı öncesi yetim ve yardıma muhtaç bine yakın çocuğu giydirdi. Özellikle engelli bir çocuğun kıyafeti alırken yaşadığı sevinç gözlerine yansıdı.

"Kız çocuğunun gözlerindeki sevinç beni duygulandırdı"

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "İmkander olarak yetim ve yoksul çocuklarımıza bayram öncesi kıyafet yardımında bulunduk. Sağ olsun hayırsever insanlarımızın bize verdiği yardımlarla çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Burada 400 Suriye'de ise 600 yetim ve yoksul çocuğumuzu giydirdik. Özellikle engelli bir kız çocuğunun elbisesini alırkenki sevinci görüncü ne kadar güzel bir iş yaptığımı bir kez daha anladım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Hayırseverlerden bize destek vermelerini istiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz bir köprü görevi üstlenmişiz" diye konuştu. - GAZİANTEP