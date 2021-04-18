VAN'da geçen yıl Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç eden balıklar yumurtalarını bırakmak için suyu sıcak sulama kanallarına girince balık ölümleri yaşandı. Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürüğü'nce başlatılan çalışmalar kapsamında iş makineleri ile balık ölümlerinin yaşandığı su kanallarına borular döşendi. Bu çalışma ile suyun şelale şeklinde göle dökülmesi sağlanarak, yeni ölümler yaşanmaması için önlem alındı.

Van'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuna dökülen akarsularda görülen inci kefali balığı ölümlerinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Van Gölü ve Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, 15 Nisan itibariyle de üremek için tatlı sulara göç etmeye başlayan, akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefallerinin sağlıklı üremesi ve ölümlerin gerçekleşmemesi için bir dizi çalışma yapıldı. Tarım İl Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, geçen yıl Erçek Gölü'ne akan akursularda yaşanan balık ölümleri nedeniyle, olay yerinde su kaynağında numune aldı. Daha sonra laboratuvar ortamında yapılan analizlerde balıkların yüksek sıcaklıktan öldüğü tespit edildi.

BORU DÖŞENDİ, SU ŞELALE ŞEKLİNDE AKACAKBu yıl aynı bölgede inci kefali balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması adına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın girişimleri sonucunda Tuşba Belediyesi iş makineleri ile ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan borular, Balıkçılık ve Su Ürünler Şube Müdürü Muhammet Demir'in gözetiminde su kanalına döşenerek, suyun şelale şeklinde göle dökülmesi sağlanacak. Yüksek su sıcaklığına bağlı ölümlerin bir daha gerçekleşmemesi için söz konusu bölgeye döşenen borularla inci kefallerinin kanala göç etmelerinin önüne geçildi.Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefallerinin geçen yıl üreme döneminde tatlı sulara göç ederken beklenmedik şekilde ölümler gerçekleştiğini söyledi. Demir, "Bu yıl aynı ölümlerin gerçekleşmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak VASKİ Genel Müdürlüğünden boru temin ettik. Tuşba Belediyesinden alınan iş makinesi desteğiyle de bu bölgeye boru döşüyoruz. Böylece suyu şelale şeklinde bırakarak inci kefallerin tatlı sulara girmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde balık ölümlerin önüne geçilmiş olacaktır" dedi.