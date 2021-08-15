Son dakika haber: İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi - Son Dakika

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KASTAMONU