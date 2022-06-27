Son dakika haber... İnebolu'da Sel: Taşan Çay Köprüyü Yıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... İnebolu'da Sel: Taşan Çay Köprüyü Yıktı

27.06.2022 11:53

Son dakika haberi: Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta dereler, çaylar taştı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Söke Çayı üzerindeki bir köprü, sel suları nedeniyle yıkıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta dereler, çaylar taştı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Söke Çayı üzerindeki bir köprü, sel suları nedeniyle yıkıldı.

Geçtiğimiz yıl da selin etkili olduğu ve yurttaşların yaşamını yitirdiği Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sağanak yağışlar sele neden oldu. İnebolu'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı.

Çay üzerindeki köprüler yıkıldı. İlçede yurttaşlara iş yerlerini açmamaları; giriş kat ve alt katlarda oturan yurttaşlardan ise önlem almaları istendi.

Geçen yıl da selin etkili olduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltılırken Bartın'da da dere kenarındaki 6 evde yaşayan yurttaşlar tahliye edildi.

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Kaynak: ANKA

Kastamonu, Hisarcık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İnebolu'da Sel: Taşan Çay Köprüyü Yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İnebolu'da Sel: Taşan Çay Köprüyü Yıktı - Son Dakika
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