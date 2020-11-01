Son dakika haber: İnegöl Belediyesi elektrikli gezi aracı üretecek

İnegöl Belediyesi ile BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında İnovasyon Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıda İnegöl Belediyesi'nin Kasım ayında iş başı yaparak üretmeyi planladığı elektrikli gezi aracı Baykoca'nın üretim süreci de masaya yatırıldı.

İnegöl Belediyesinin Eylül ayında duyurusu yapılan ve Ekim ayında yapılan mülakatlarla belirlenen 10 kişilik proje takımı, Kasım ayı itibariyle elektrikli gezi aracı Baykoca'nın üretimine başlayacak. Yerel yönetimlerde bir ilk olacak proje öncesi, İnegöl Belediyesi ile üniversitenin ortaklığında 'İnovasyon Zirvesi' gerçekleştirildi.

Cuma günü yapılan İnovasyon Zirvesine BTÜ Rektör Yardımcısı Ramazan Kurt ile birlikte BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım ve TTO personeli katıldı. İnegöl Belediyesi adına ise Özel Kalem Müdürü Mehmet Levent Kayar, Strateji Geliştirme Müdürü Mehmed Akif Aslan ve İnegöl Belediyesi Proje Takımı toplantıda yer aldı.

Program kapsamında inovasyon ve girişimcilik konuları üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Tecrübe paylaşımı konuşmalarının da yapıldığı inovasyon zirvesinde, İnegöl Belediyesinin Elektrikli Gezi Aracı Baykoca'nın üretim süreci de masaya yatırıldı. Aynı şekilde planlanan diğer projelerle ilgili konular hakkında karşılıklı sohbetin yapıldığı toplantı sonrası, Teknoloji Transfer Ofisi Merkezi Üniversite personeli tarafından İnegöl Belediyesi heyetine gezdirildi. - BURSA