Son dakika haberi! Alev alev yanan apartmandaki yangını meraklı gözlerle izlediler - Son Dakika

Alev alev yanan apartmandaki yangını meraklı gözlerle izlediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay saat 20.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 2. Papatya Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.