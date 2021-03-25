Son dakika haber! İnegöl'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçan sürücü yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucu yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde, İnegöl- Yenişehir kara yolunda uygulama yapan jandarma ekiplerinin ikazına rağmen yoluna devam eden Mehmet K. (22) idaresindeki 16 ANL 902 plakalı araç takibe alındı.

Polis ekiplerinin de katıldığı takip, yaklaşık 15 kilometre sonra Adnan Menderes Bulvarı'nda aracın durdurulmasıyla sonlandırıldı.

Sürücünün, ehliyeti bulunmadığı için kontrol noktasından kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Mehmet K'ye ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı 2 bin 698 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira olmak üzere 5 bin 848 lira ceza verildi.