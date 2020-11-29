İnegöl'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

İnegöl'de kaçak içki operasyonu

29.11.2020 00:36

İnegöl'de kaçak içki operasyonu Bursa İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

İnegöl'de kaçak içki operasyonu

BURSA - Bursa İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda sahte içki satıldığı tespit edilen bir iş yeri takibe alındı.İş yerine bir müşteri geldiğinde kasanın alt kısmından iki kaçak içki çıkartarak satmaya çalıştığı görülmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İçki satışı yapan E. G. isimli şahıs gözaltına alındı. Bahse konu şahsın ikametinde ve iş yerine yapılan aramalarda; 8 şişe gümrük kaçağı olan mactnka newepa marka rakı 9. adet gümrük kaçağı olan Black Ram marka viski ele geçirildi.Ele geçirilen ürünlerin Toplam piyasa değeri 12,500 TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İnegöl'de kaçak içki operasyonu
İnegöl'de kaçak içki operasyonu
İnegöl'de kaçak içki operasyonu
İnegöl'de kaçak içki operasyonu

Kaçakçılık, Kaçak İçki, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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